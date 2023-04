La Reggiana vince a Olbia e festeggia la Serie B. Per l'Entella solo pari

Dopo Catanzaro per il girone C e FeralpiSalò nell'A , è la Reggiana a staccare l'ultimo pass diretto per la Serie B. I ragazzi di Diana superano l'Olbia e approfittano del pari dell'Entella al Comunale contro la Recanatese . Festeggiamenti anticipati di una settimana per i granata, che nella prossima giornata contro l'Imolese faranno la passerella davanti ai propri tifosi al Mapei Stadium. I sogni e le speranze dei liguri di Volpe si sono infranti sulla traversa di Ramirez nella ripresa e il rigore sbagliato da Merkaj .

Serie C, tutti i risultati

La Reggiana vince 2-1 a Olbia e con l'1 a 1 di Chiavari tra Entella e Recanatese festeggia con una giornata d'anticipo la promozione in Serie B. In fondo alla classifica altro verdetto con la retrocessione dell'Aquila Montevarchi in Serie D dopo la sconfitta interna contro l'Alessandria. Il Fiorenzuola pareggia contro il Siena e si salva per il secondo anno consecutivo in Serie C. Salva anche l'Olbia vista la sconfitta della Vis Pesaro per 2 a 0 a Cesena. L'Imolese vince per 3 a 1 in casa contro il San Donato Tavarnelle, mentre il Pontedera cala il poker contro la Fermana. Vince la Carrarese il derby con la Lucchese e buona la prima per Donadel sulla panchina dell'Ancona. Chiude la giornata il pari per 2 a 2 tra Gubbio e Torres.

I RISULTATI

Olbia-Reggiana 1-2

Entella-Recanatese 1-1

Carrarese-Lucchese 2-1

Fermana-Pontedera 0-4

Cesena-Vis Pesaro 2-0

Gubbio-Torres 2-2

Imolese-San Donato Tavarnelle 3-1

Aquila Montevarchi-Alessandria 1-2

Ancona-Rimini 3-0

Fiorenzuola-Siena 1-1