Zauli, conferenza Crotone-Foggia: "Possiamo ribaltarla! D'Errico..."

Il primo atto non è andato come si sperava, ma la sfida di ritorno potrebbe completamente ribaltare le sorti. Il Crotone è uscito sconfitto per 1-0 dallo Zaccheria contro il Foggia nella gara di andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C . Nella giornata di domani, operazione rimonta all'Ezio Scida per i rossoblu allenati da Lamberto Zauli , che ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Crotone-Foggia, parla Zauli

Queste le dichiarazioni della vigilia da parte del tecnico del Crotone: "Squadra, staff, società, pubblico: tutti vogliamo passare il turno. È nelle nostre corde, non vediamo l'ora arrivi domani sera e di vivere questa partita. Tutti insieme cercheremo di vincere la partita. Tutti saranno convocati, compreso D'Errico: sarà in panchina. Domani ultimo allenamento, si allenerà ancora e quindi sarà a disposizione. È un recupero lampo ma non può avere più tempo. Gli altri stanno tutti bene, abbiamo avuto qualche problema essendo, quella d'andata, la prima partita giocata dopo 5 settimane. Domani dovremo farci trovare pronti, penso a noi e non al Foggia. A differenza delle altre volte non ho ancora dato la formazione ai giocatori, gli ho lasciato qualche dubbio. A prescindere dalla formazione ho detto loro che tutti possono essere protagonisti, anche entrando a 20-25 minuti dalla fine. La nostra partita sarà equilibrata, come le altre gare dei playoff. All'andata abbiamo trovato un clima difficile, con fuochi d'artificio dei tifosi del Foggia per i primi 10', non abbiamo avuto lo spunto per passare in vantaggio, un difetto che dovremo colmare. Nelle gare dei playoff l'episodio fa la differenza: una gara equilibrata, non abbiamo sfruttato le occasioni avute e l'episodio l'han trovato loro. Avevamo fatto un ottimo primo tempo, la squadra ha giocato. Nella ripresa non abbiamo avuto dominio territoriale come nella prima frazione, ci siamo allungati, e il Foggia ha trovato beneficio e guizzo vincente. Ma l'atteggiamento che abbiamo avuto è da squadra forte".