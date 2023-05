Foschi, conferenza Pordenone-Lecco: rigore e invasione patron Di Nunno

Serie C, Foschi presenta Pordenone-Lecco

A presentare il match in conferenza stampa il tecnico del Lecco, Luciano Foschi, che ha sì parlato della gara di domani, ma ritornando anche su quanto successo nella precedente sfida: "Per me all'andata abbiamo pareggiato. La sfida è stata decisa da un arbitro che non è stato all'altezza perché il rigore non c'era. Sono dispiaciuto perché il messaggio del presidente che entra in campo lo si è trasmesso con divertimento, ma nessuno ha rimarcato perché l'abbia fatto. Gli arbitri devono capire che le partite devono essere decise dalle squadre e non da loro. Il rigore è una cosa seria, non lo si può concedere a cuor leggero o se ci sono dubbi, specie in queste gare. In questi giorni abbiamo lavorato per fare di più rispetto a quanto visto all'andata, provando qualcosa di più offensivo. Non faremo una gara di attesa, giocheremo in modo arrembante. Se sarà la mia ultima panchina al Lecco? Non lo so, ne parleremo poi. Se ci penso sto male, ma per ora voglio solo pensare a giocarmi le semifinali".