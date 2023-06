Zeman e la provocazione ai giornalisti in conferenza dopo Foggia-Pescara

Il ritorno a Foggia di Zeman non è stato di certo tra i migliori, almeno per quanto riguarda l'aspetto personale. I tifosi rossoneri prima del match contro il Pescara hanno ricoperto di fischi il boemo al momento dell'ingresso in campo. Il tecnico, che ha disputato otto stagioni in quattro diverse esperienze, ha voluto dribblare la domanda dicendo di non averli sentiti siccome non era ancora in campo in quel momento. Una situazione brutta visto quanto di buono ha fatto Zeman per il Foggia soprattutto nei suoi primi anni sulla panchina. Il calcio si sa ha la memoria corta e la situazione si è poi protratta anche in conferenza dopo che il boemo ha voluto provocare i giornalisti presenti .

Foggia-Pescara, conferenza Zeman

Situazione particolare quella che ha visto protagonista Zeman con i giornalisti del Foggia. La domanda sul saluto a Delio Rossi e una frase per scatenare la reazione della stampa presente nel post partita in conferenza. “Non ho incrociato Rossi e non ci siamo cercati. Non so se si sia creata una rivalità, ma per me non esiste. Non so chi l'abbia creata, ma secondo me ci sono pochi giornalisti a Foggia” e la risposta è stata chiara ed eloquente da parte di tutti, o quasi. La maggior parte dei giornalisti presenti, infatti, ha deciso di alzarsi e abbandonare la conferenza in segno di protesta lasciando da solo il tecnico Boemo. Un finale polemico dopo una partita combattuta sul campo e che ha visto le due squadre chiudere con grande equilibrio sul risultato di 2 a 2. Azione e reazione è stato il life motiv della partita: Petermann porta avanti i rossoneri poi gli abruzzesi la ribaltano con Rafia (ex Juve Next Gen) e Lescano, prima del pari di Bjarkason. Tra pochi giorni, l'8 giugno di nuovo in campo all'Adriatico per la sfida di ritorno che decreterà una delle finaliste dei playoff di Serie C.