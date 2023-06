Pergolettese-Triestina, estinto il processo: il TFN condanna il Piacenza

E' arrivato a distanza di un mese la risposta del TFN in merito al ricorso presentato dal Piacenza dopo il caso Pergolettese - Triestina . Nella suddetta partita, la società lombarda aveva presentato un esposto dove si diceva estranea ai fatti di presunta combine della sfida, poi vinta sul campo dagli alabardati con due reti nel finale. I biancorossi avevano prima chiesto il rinvio dei playout, non avvenuto, e avrebbero proseguito la loro causa contro la Triestina per questa situazione che avrebbe condannato alla Serie D gli emiliani. Il TFN ha respinto anche questo ricorso e ha dichiarato estinto il procedimento con una nota ufficiale.

Piacenza, comunicato TFN

La FIGC ha pubblicato una nota con la decisione presa in merito al ricorso del Piacenza: "Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha dichiarato estinto il procedimento relativo al ricorso del Piacenza Calcio 1919 avverso la regolarità dei fatti occorsi prima, durante e dopo la gara Pergolettese-Triestina, disputata lo scorso 23 aprile e valida per la 38a giornata del Campionato di Serie C (Girone B) nonché avverso il C.U. della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 225/DIV dello scorso 28 aprile e ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente. Il TFN ha condannato il Piacenza Calcio 1919 al pagamento delle spese di lite in favore della società US Triestina Calcio 1918, che ha liquidato in 2.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti".