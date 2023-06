Playoff Serie C, finale Foggia-Lecco: Pescara e Cesena out ai rigori

Pescara-Foggia, passa Delio Rossi

Prima della partita dell'Adriatico, l'incontro tra Zdenek Zeman e Delio Rossi, che dopo le polemiche degli scorsi giorni si sono cordialmente salutati con tanto di foto in zona spogliatoi. A sbloccare la sfida un gol in apertura di match: al 2' cross perfetto di Rafia sul secondo palo, Cuppone di testa non sbaglia e stappa l'incontro, padroni di casa avanti. Da lì in poi è un continuo botta e risposta, con Cuppone da un lato e Bjarkason dall'altro a dare fastidio ai rispettivi avversari. Nella ripresa il Foggia di reagisce e prova a trovare il pari: prima Frigerio ci prova di tacco, poi Ogunseye con un mancino dal limite. Nel momento migliore dei rossoneri, arriva il raddoppio del Pescara con Merola che però viene sorpreso di pochissimo in offside, con la rete che viene annullata. Var ancora decisivo all'81', con la revisione di un'intervento potenzialmente falloso su Ogunseye in area abruzzese, ma il centravanti era partito in posizione di fuorigioco. Quando sembra tutto deciso, e con il Pescara pronto alla festa, in pieno recupero il Foggia segna l'1-1: cross in mezzo, sponda di Ogunseye per Rizzo che pareggia i conti. Ai tempi supplementari biancazzurri di nuovo avanti: al 96' magia di Rafia che con un assist di trivela trova Desogus, con quest'ultimo che mette a sedere l'avversario con una finta e segna il 2-1. Ma ancora una volta il Foggia dimostra di non morire mai e nel secondo tempo supplementare segna il 2-2: corner dalla destra, colpo di testa di Markic che porta la partita ai calci di rigori. Per il Pescara sbagliano Cancellotti e Aloi, per il Foggia Garattoni ed Ogunseye, si va ad oltranza fino all'errore decisivo di Desogus che porta i pugliesi in finale.