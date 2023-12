City-Fluminense, Guardiola vs Diniz: posizione, relazione e catarsi perfetta

Venerdì 22 dicembre, allo stadio Principe Abd Allah bin Fay?al di Gedda, si gioca l’ultima finale del Mondiale per club Fifa, la prima edizione risale al 2000, con questa formula. Dal 2025, negli Stati Uniti, prenderà il via il nuovo format con 32 squadre, ma di questo avremo modo di scrivere abbondantemente. Come tredici delle precedenti diciannove volte, la sfida finale sarà tra il vincitore della Champions League, il Manchester City di Pep Guardiola, contro quello della Libertadores, il Fluminense di Fernando Diniz: Europa contro Sud America, catalano contro portoghese, posizione contro relazione. Mondiale per club che, rispetto all’Intercontinentale, ha spostato la bilancia verso l’Uefa, con 15 vittorie contro 4, mentre nella coppa con partita secca – in precedenza andata e ritorno –, la Conmebol era in vantaggio 22 a 21. Quanto conteranno questi numeri, venerdì sera, è difficile dirlo adesso, anche perché l’attenzione più che sulle due squadre è sui due allenatori, per la bellezza del calcio proposto, nel quale – guai a dimenticarlo – la vittoria è la sintesi perfetta, e per le idee con cui schierano le rispettive formazioni.