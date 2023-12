Juventus al Mondiale per club? L’algoritmo piazza l’assist vincente

" Manchester City ancora Campione d'Europa ". Nel giorno dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League , il supercomputer dell'OLBG ha espresso il suo verdetto, utilizzando un algoritmo che - come svelato dal Sun - ha preso in considerazione tutti i risultati della fase a gironi della massima competizione continentale per club.

I dati del supercomputer

Secondo il supercomputer, la squadra inglese allenata da Pep Guardiola avrebbe l'enorme probabilità del 49% di bissare il successo della scorsa stagione, ottenuto in finale contro l'Inter. Al secondo posto, ma con 'solo' il 18%, c'è il Bayern Monaco, quindi il Real Madrid terzo con il 14%, l'Arsenal quarto con il 9%, subito sopra al Paris Saint-Germain.

Poche, almeno secondo l'intelligenza artificiale, le chance delle tre italiane rimaste in corsa dopo la 'retrocessione' in Europa League del Milan: i nerazzurri di Simone Inzaghi, che se la vedranno agli ottavi con l'Atletico Madrid, hanno l'1% di possibilità mentre il Napoli, che affronterà il Barcellona, e la Lazio, opposta ai bavaresi degli ex Juve Coman e De Ligt, sono senza speranze: 0%. Percentuali che fanno 'sorridere' la Juventus, spettatrice interessata in ottica Mondiale per club. La squadra di Xavi, al 4%, dovrebbe quindi (sulla carta) avere vita facile contro gli azzurri. Il che vorrebbe dire pass ufficiale per i bianconeri di Allegri.

Chi ha più chance di vincere la Champions

Manchester City 49%

Bayern Monaco 18%

Real Madrid 14%

Arsenal 10%

Psg 4%

Barcellona 4%

Atletico Madrid 1%

Inter 1%

Borussia Dortmund 1%

Porto 0%

Copenhagen 0%

Lazio 0%

Lipsia 0%

Napoli 0%

Real Sociedad 0%

PSV 0%