Mondiale per Club, "Sottosopra" totale: Juve tifa Barça, l'Atletico il Napoli!

Per l'Italia l'Inter è sicura del suo slot al di là del risultato possibile in questa competizione, mentre Juventus e Napoli sono in lizza per un posto. Niente da fare per la Lazio , in gioco fino a prima della gara di ritorno contro il Bayern. Alla squadra di Sarri sarebbe servito praticamente un miracolo: la vittoria della Champions League o il raggiungimento della finale dopo aver vinto tutte le partite (e con il Napoli eliminato agli ottavi o ai quarti non vincendo nessuna delle due partite). Fuori dai giochi il Milan : la squadra di Pioli proseguirà la sua avventura in Europa League, ma i punti ottenuti nella competizione erede della Coppa Uefa non valgono ai fini del conteggio.

La condizione minima necessaria affinché il Napoli possa ancora sperare di partecipare al Mondiale - al netto di eventuali ricorsi del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis - è il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. Il pareggio ottenuto all'andata contro il Barcellona tiene in corsa la squadra di Calzona, che aggiunge un punto alla sua classifica. Se il Napoli dovesse essere eliminato agli ottavi, la Juventus sarebbe sicura del posto: ecco perché i tifosi bianconeri questa sera sperano nel passaggio del turno degli spagnoli. Stesso discorso, ma al contrario, per i supporters dell'Atletico Madrid che dunque tiferanno per il Napoli: in caso di eliminazione del Barcellona avrebbero l'aritmetica certezza di ammirare Morata e compagni alla competizione iridata.

Una vittoria degli azzurri a Montjuic contro il Barcellona, infatti, porterebbe in dote tre punti (due per la vittoria e uno per il passaggio turno): se si verificasse questo scenario, la Juve manterrebbe due punti di vantaggio che il Napoli tuttavia potrebbe ottenere dalle due sfide ai quarti. In una situazione di questo tipo, invece, il Barcellona non parteciperebbe sicuramente al Mondiale per Club (non potendo incrementare più il proprio punteggio) dove invece entrerebbe in automatico l'Atletico Madrid (62-56 il vantaggio al momento della squadra di Simeone).

Juve-Napoli, che succede se si arriva a pari punti?

Dunque se il Napoli dovesse arrivare a pari punti con la Juventus verrebbe presa in considerazione la migliore performance delle due squadre in Champions League nel quadrienno utile per qualificarsi. Il che significherebbe che gli azzurri otterebbero il pass: il raggiungimento dei quarti di finale nell'edizione 2022/2023, infatti, è il miglior piazzamento del club di De Laurentiis a fronte degli ottavi dei bianconeri nella stagione 21/22 (la squadra di Allegri fu eliminata dal Villarreal).