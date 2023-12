La Juve si avvicina al Mondiale per club: pericolo Napoli, cosa può succedere

La Juventus non si muove, resta ferma per l’assenza dalle coppe europee, ma spera ancora di poter andare al Mondiale per Club 2025 . La chiusura dei gironi di Champions ha palesato nuovi verdetti: il Benfica - grazie all’eliminazione dello Shakhtar - è sicuro di partecipare, il Milan invece no, è fuori. La squadra di Pioli , nonostante la vittoriosa rimonta di Newcastle , è scivolata in Europa League dicendo pertanto addio alla nuova competizione che garantirà almeno 50 milioni di proventi extra alle partecipanti. Ma come funziona la qualificazione?

L'unico dato certo

I criteri ufficiali non sono ancora stati comunicati dalla Fifa, ma si sa già che varranno soltanto i punti conquistati nelle ultime quattro edizioni di Champions League. Alla Coppa del Mondo per club 2025, la competizione fortemente voluta da Gianni Infantino, parteciperanno tra giugno e luglio 32 squadre, 12 delle quali saranno europee. Alle già qualificate Chelsea, Real Madrid e Manchester City - in quanto vincitrici delle ultime tre edizioni della principale competizione continentale - si aggiungeranno la prossima vincente della coppa dalle grandi orecchie più altri otto club. In che maniera verranno selezionati? Non potranno esserci più di due squadre per nazione, ma bisognerà capire quale dei due sistemi di calcolo verrà tenuto in considerazione. Ma quali sono? Andiamoli a scoprire.