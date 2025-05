Juve e Inter, ecco il Mondiale per Club 2025: calciomercato, montepremi, calendario, regolamento

Si avvicina sempre di più l'inizio del nuovo Mondiale per Club voluto dalla Fifa . La competizione rivisitata vedrà affrontarsi 32 squadre provenienti da tutto il Mondo. Per l'Italia saranno presenti Juventus ed Inter , qualificate grazie al punteggio nel ranking accumulato negli ultimi anni. Una prima edizione che si svolgerà dal 15 giugno 2025 al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti d'America per coronare la squadra campione del Mondo. Un format che verrà ripetuto poi ogni quattro anni, esattamente come il classico Mondiale delle nazionali.

Mondiale per Club, aperta una finestra di calciomercato speciale

La grande novità degli ultimi giorni è l'introduzione di una finestra di calciomercato speciale in occasione del Mondiale per Club. La Fifa ha infatti trovato un accordo con tutte le 20 federazioni affiliate che permetterà ai club impegnati nel torneo di svolgere delle operazioni in entrata ed uscita. Di seguito l'annuncio ufficiale: "In linea con il regolamento del Mondiale per Club FIFA 2025 e i relativi articoli delle regole sul calciomercato, tutte e 20 le Federazioni i cui club prenderanno parte alla competizione FIFA hanno confermato l'apertura di una finestra di mercato, in via del tutto eccezionale prevista dall'1 al 10 giugno per tutti i club a loro affiliati, per permettere ai nuovi giocatori acquistati di partecipare al torneo". Comunicate dunque le date d'inizio e di fine: "La deadline per consegnare la lista finale con i giocatori è il 10 giugno, e permetterà a ogni club partecipante di portare negli Stati Uniti tutti i nuovi giocatori acquistati in questa speciale finestra di mercato".