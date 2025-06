Juve, i convocati per il Mondiale per Club: Bremer e Milik in lista, quanti giovani della Next Gen!

È arrivato Comolli, Tudor è stato confermato: in attesa degli altri tasselli che completeranno la rivoluzione nell'organigramma bianconero, la Juventus è pronta per affrontare il Mondiale per club , la neonata competizione fortemente voluta dalla Fifa che metterà di fronte le 34 squadre più iconiche del pianeta. La kermesse, in programma ufficialmente negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio, giorno della finale, vedrà il club piemontese impegnato il 19 contro l'Al Ain, il 22 contro il Wydad Casablanca e il 26 contro il Manchester City.

Le novità

Per Igor Tudor, fresco di conferma sulla panchina della Juventus anche al termine del Mondiale per club, la competizione sarà l'occasione ideale per proseguire il lavoro appena intrapreso e, al tempo stesso, iniziare a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza. A ciò potrebbero contribuire alcuni calciatori di rientro dai prestiti - come Rugani e Kostic - e che avranno l'occasione per scalare le gerarchie e guadagnarsi la riconferma, così come i numerosi giovani della Next Gen aggregati per l'occasione ai 'big'. Ma le sorprese non terminano qui... Nella prossima pagina la lista completa dei convocati.

