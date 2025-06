Juve, Gyokeres scarica il Manchester United! "Ha chiamato Amorim e gli ha detto no"

Il tormentone del calciomercato estivo è già iniziato, protagonista Viktor Gyokeres . L'attaccante dello Sporting Lisbona ha stregato mezza Europa a suon di gol, e sembra giunto il momento per lui di dirigersi verso altri lidi. Nel frattempo gli estimatori per la punta di certo non mancano: la Juve è tra le squadre più interessate , ma anche dall'Inghilterra arrivano ammiccamenti serrati. Noti gli interessamenti di Arsenal e Manchester United , ma per i Red Devils nelle scorse ore è arrivata una brutta notizia.

Juve, Gyokeres dice no al Manchester United

Sono tanti i club interessati allo svedese, come detto, e tra questi anche il Manchester United, che sulla panchina ha l'ex allenatore di Gyokeres ai tempi dello Sporting, Ruben Amorim, e con il quale è esploso nelle scorse stagioni. Un interessamento di vecchia data, con lo United che già lo scorso gennaio aveva tentato di arrivare al calciatore.

Ma da quanto rivela Record, quotidiano portoghese, il calciatore avrebbe rifiutato la destinazione Red Devils, comunicando al club inglese guidato dal suo ex tecnico di non essere più un'opzione percorribile per loro. In tutto questo la situazione di Gyokeres rimane intricata: l'agente del giocatore ha rivelato come ci fosse un patto con lo Sporting per liberarlo ad una cifra prestabilita, ma con i biancoverdi che non lo starebbero rispettando. Il futuro del centravanti resta un'incognita, la sensazione è che il tormentone sia soltanto alle prime battute.