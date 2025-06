Marotta, veramente ci sarebbe la Juventus…”Inter, due finali in tre anni come nessuno in Italia”

Marotta: "Chivu allenatore made in Inter"

Sul dover sostituire Inzaghi in poco tempo: "Immediatamente ci siamo ritrovati nella situazione di dover provvedere ad una sostituzione adeguata per quella che è la storia e l'ambizioni di questo club. Io, Ausilio e Vaccin abbiamo individuato con una grande velocità in Chivu il profilo che sposasse il modello di riferimento dell'Inter. Questa scelta è stata condivisa con la proprietà che ancora una volta si è dimostrata molto attenta. Non è per niente un ripiego come è stato scritto da qualche parte. Si è parlato anche di confusione nel club, ma non è assolutamente così. E' stata una decisione molto repentina, presa in 24 ore. Chiaramente c'erano degli aspetti burocratici che dovevano essere definiti perché Cristian era legato ad un contratto un po' particolare con il Parma che ringrazio per esserci venuto incontro. Chivu non è una novità per il mondo Inter perché è stato un grande giocatore che ha raggiunto obiettivi importanti in termini di risultati e prestigio. Non dimentichiamoci che a 22 anni era già capitano dell'Ajax. Chiaramente questa è una veste diversa, ma anche qua ha sperimentato il ruolo da allenatore proprio nell'Inter. Soprattutto Ausilio e Vaccin hanno potuto apprezzarne le grandi qualittà negli anni in cui ha allenato le giovanili dove è diventato campione d'Italia. Poi è diventanto un allenatore da Serie A in un campionato che lo ha visto protagonista con una piccola squadra di provincia che ha condotto con grande merito alla salvezza. Il nostro orgoglio è quello di avere un allenatore non made in Italy, ma made in Inter. Significa tantissimo dare la prima squadra ad un allenatore che arriva dalle giovanili. Siamo convinti, non è uno slogan. Fa un calcio che sicuramente è divertente e che sposa in pieno le nostre ambizioni".