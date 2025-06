Gyokeres, occhio Juve! Lui dice no al Manchester United e intanto l'Arsenal si allontana...

Juve tra Gyokeres, Osimhen e Vlahovic

In casa Juve permane un grande punto interrogativo alla voce attaccanti. Se per Kolo Muani si lavora con il Psg per un nuovo prestito anche oltre il Mondiale per club, Milik - fuori per tutta la scorsa stagione - potrebbe partire nonostante il recente rinnovo, presumibilmente in prestito per ritrovare la condizione, così come Vlahovic, dove il tema contratto sarebbe eventualmente alla base del divorzio. Per questo, inevitabilmente, Igor Tudor necessita di un numero 9 prolifico, affidabile, possibilmente di caratura internazionale. Fermo restando che Osimhen sarebbe il preferito anche dopo l'addio di Giuntoli, l'uscita di scena di due facoltose rivali potrebbe improvvisamente ravvivare la pista Gyokeres... L'avventura nel Mondiale per club e la conclusione del processo di rinnovamento dell'organigramma societario forniranno a breve un quadro più completo, propedeutico alla scelta dei calciatori più funzionali da acquistare durante l'estate e inserire nella rosa allenata dal tecnico croato, fresco di rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028.