Juve, la probabile formazione contro l'Al Ain: i dubbi di Tudor per l'esordio Mondiale

Il Mondiale per Club sta per prendere il via anche per la Juventus. I bianconeri si stanno allenando agli ordini di Igor Tudor per preparare l'importante debutto contro l'Al Ain in programma giovedì alle ore 3 (orario italiano). A supportare la squadra ci sarà anche il patron John Elkann che seguirà la Vecchia Signora negli Stati Uniti. Il tecnico croato è alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. La certezza sarà il modulo, l'ormai classico 3-4-2-1.