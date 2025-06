Benfica-Auckland City: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club  

ORLANDO (STATI UNITI D'AMERICA) - Alle ore 18 italiane, all'Inter&Co Stadium di Orlando, in Florida, Benfica e Auckland City si affrontano nel secondo turno del Gruppo C del Mondiale per Club. I All'esordio i portoghesi hanno pareggiato 2-2 in rimonta contro il Boca Juniors: sotto di due reti, hanno riacciuffati gli Xeneizes grazie alle reti dei due argentini Angel Di Maria, su rigore, e Nicolas Otamendi, bravo a svettare più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La formazione neozelandese, invece, è stata annientata dal Bayern Monaco che ha avuto la meglio con un sonoro 10-0. I lusitani, dunque, devono a tutti i costi conquistare il bottino pieno per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Nel terzo e ultimo turno del raggruppamento, infatti, affronteranno il Bayern Monaco mentre l'Auckland City se la vedrà contro il Boca Juniors.