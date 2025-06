Bayern Monaco-Boca Juniors: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e in streaming il Mondiale per Club

MIAMI (STATI UNITI D'AMERICA) - Sono circa 50mila i tifosi del Boca Juniors giunti a Miami per sostenere la propria squadra in vista della sfida contro il Bayern Monaco in programma all'Hard Rock Stadium alle 3 di notte italiane e valida per il secondo turno del Gruppo C del Mondiale per Club. Dopo la torcida offerta al debutto contro il Benfica, La Doce è pronta a concedere il bis: anche a migliaia di km di distanza i tifosi azul y oro seguono in massa la propria squadra regalando uno spettacolo incredibile per le vie delle città e sugli spalti. Tornando al campo, gli argentini cercano il bottino pieno dopo il 2-2 all'esordio contro i portoghesi: avanti 2-0, gli Xeneizes si sono fatti riprendere dal calcio di rigore di Angel Di Maria e dall'incornata, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, di Nicolas Otamendi. Tutto facile invece per i bavaresi di Vincent Kompany che hanno battuto i neozelandesi dell'Auckland City con un roboante 10-0. Le due squadre si sono contese una Coppa Intercontinentale a Yokohama il 28 novembre 2001: decisivo ai supplementari il colpo di testa di Kuffour.