Vlahovic rifiuta tutto e blocca la Juve: resta solo Allegri, no anche a Mourinho!

Vlahovic, no a Mourinho e all'Arabia Saudita

Se il buongiorno si vede dal mattino, il Mondiale per Club ha visto il francese subito in gran spolvero; mentre Vlahovic continua a restare in disparte. Josè Mourinho sia a gennaio sia a giugno si è fatto avanti per portarlo al Fenerbahce, ma l’opzione turca non stuzzica troppo il classe 2000. A Istanbul potrebbero garantirgli lo stesso stipendio che attualmente percepisce in bianconero (12 milioni), però la Super Lig turca non sembra il palcoscenico ideale per il proseguimento della carriera. Tradotto: bye bye Mou. Stessa risposta esplicitata nei confronti delle società saudite che sono tornate alla carica. In Arabia il nome di Vlahovic fa parecchio gola, tuttavia anche in questo caso il goleador scuola Partizan Belgrado non sembra per nulla propenso a fare i bagagli per volare nella Saudi Pro League. E pensare che gli arabi potrebbero dare a Dusan un ingaggio da oltre 20 milioni annui per almeno tre stagioni.