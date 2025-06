Luis Enrique, sale sull'Inter degli ingiocabili: "Squadra più forte affrontata? Il Botafogo"

PASADENA (Stati Uniti) - Dopo le incredibili vittorie contro l' Inter in finale di Champions League e contro l' Atletico Madrid al debutto al Mondiale per Club (4-0), il Paris Saint-Germain è stato sconfitto. Al Rose Bowl Stadium i campioni d'Europa sono stati battuti a sorpresa con il risultato di 1-0 dal Botafogo e adesso la qualificazione agli ottavi è tutta da decidere all'ultima giornata nel match contro i Seattle Sounders. Luis Enrique ha elogiato la prestazione degli avversari nel post-partita: "Non hanno giocato così bassi nel primo tempo, anche se lo hanno fatto nel finale. Credo che sia forse la squadra migliore che abbiamo affrontato in tutta la stagione. È stato un match equilibrato fin dall’inizio. Hanno segnato su un’azione un po’ confusa, ma hanno difeso benissimo e disputato una grande partita". Il Botafogo, che a novembre 2024 ha vinto la Copa Libertadores e ottava in campionato, fino a questo momento è la sorpresa del Mondiale. Prima del clamoroso successo sui parigini i brasiliani avevano infatti battuto anche i Seattle Sounders con il risultato di 2-1.

Gli avversari top del Psg in stagione

Dichiarazioni sorprendenti quelle dell'allenatore spagnolo e che hanno subito fatto il giro del web scatenando le reazioni dei tifosi. I parigini, campioni d'Europa in carica grazie al roboante 5-0 rifilato all'Inter, in stagione oltre ai nerazzurri hanno affrontato strapotenze e top team europei come Liverpool, Bayern Monaco, Manchester City e Arsenal. "Loro saranno i migliori, ma gli altri sono gli ingiocabili...", "Come dargli torto", sono solo alcuni dei commenti che circolano tra i tifosi sui social. In ogni caso, il tecnico spagnolo ha poi proseguito analizzando il periodo della sua squadra: "La nostra squadra è specializzata nella gestione dei momenti difficili. In questo senso, oggi nessuno si aspettava questo risultato, ma lo abbiamo meritato al termine di una partita combattuta. È tempo di analizzare tutto e capire dove possiamo migliorare. È una competizione molto breve e possiamo uscire molto velocemente. Ho già giocato in molti Mondiali, è difficile. Nessuno sa cosa può succedere, dobbiamo prepararci al meglio per la terza partita".