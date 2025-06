Conceicao-Juve, dal Portogallo conferme: "30 milioni al Porto e quinquennale"

Novità importanti sul fronte Francisco Conceicao, al centro delle voci di mercato in casa Juventus. L'esterno portoghese, dopo essere stato confermato per il Mondiale per Club in cui ha esordito con una doppietta, si sta infatti giocando il riscatto da parte del club bianconera. Una possibilità che nelle ultime ore sembrerebbe essere sempre più concreta, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Report.