Jackson è l’ultima idea del mercato Juve: chi è l’attaccante in uscita dal Chelsea

La Juventus è concentrata con le gambe sul Mondiale per Club e con la testa sul calciomercato . Al centro dei pensieri di Comolli e della dirigenza c'è da sistemare in particolar modo il reparto offensivo. In attesa di conoscere il futuro di Dusan Vlahovic , i bianconeri hanno sondato diversi profili. L'ultimo, in ordine di tempo, è Nicolas Jackson del Chelsea . Il calciatore non sarebbe più intoccabile e gli inglesi sarebbero disposti a cederlo. Ma il calciatore farebbe al caso di Tudor e del suo sistema di gioco? Vediamo nel dettaglio chi è e le sue caratteristiche.

Calciomercato Juve, piace Jackson: chi è il calciatore del Chelsea

Nicolas Jackson, di nazionalità senegalese, è uno dei migliori prospetti giovani in giro per l'Europa. Il calciatore, nonostante la giovanissima età essendo un classe 2001, non ha impiegato tantissimo per impressionare i più grandi club al mondo. Ha mosso i primi passi su di un campo da calcio del Casa Sports quando non era ancora maggiorenne, salvo poi essere prelevato dal Villarreal nell'estate del 2019. Il giocatore scala tutta la trafila delle giovanili e, dopo un fugace prestito al Mirandés, torna nel "Sottomarino giallo" ma questa volta nella prima squadra. Chiude la stagione 22/23 con un ottimo bottino da 12 gol e 4 assist. Tanto basta per essere notato dal Chelsea che decide di investire oltre 30 milioni di euro per portarlo a Londra nel 2023. Ha chiuso le due stagioni di Premier League con 65 presenze, 24 gol e 10 assist.

