Inter e River agli ottavi, al Monterrey il biscotto mondiale? Le combinazioni per passare il turno

L’Inter compie un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club grazie alla vittoria in rimonta contro gli Urawa Red Diamonds e al successivo 0-0 tra River Plate e Monterrey. Dopo un primo tempo complicato, chiuso sotto di una rete (Watanabe), arriva la reazione nella ripresa con i gol di Lautaro Martinez e di Valentin Carboni in pieno recupero. Un successo determinante per mettere un mattoncino verso il prossimo turno.