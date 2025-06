Juve, Conceicao fuori dagli undici col City! Niente allenamento alla vigilia

Brutte notizie per Tudor e la Juve , Conceicao non si è allenato con il resto del gruppo alla vigilia del big match contro il Manchester City. Una sfida importante per i bianconeri, che possono chiudere il Girone G del Mondiale per Club al primo posto. E arrivare davanti agli ingelsi permetterebbe alla Vecchia Signora di avere un vantaggio, almeno sulla carta, nel percorso nella competizione , evitando varie big, Real Madrid permettendo. Yildiz e compagni hanno a disposizione due risultati, grazie ai più gol segnati rispetto ai Citizen (differenza reti uguali). Ma dovranno riunciare dal primo minuto a Chico.

Conceicao, le condizioni in vista del Manchester City

Il 7 bianconero è stato uno dei più positivi in queste prime due gare negli Stati Uniti, ma nelle ultimo ore ha allarmato il mondo bianconero. Ieri Conceicao non si è allenato con il gruppo per via di un affaticamento, oggi ha riprovato a scendere in campo, ma dopo pochi minuti dall'inizio della seduta è rientrato all'interno della struttura per svolgere un lavoro personalizzato. Quindi tutto fa presumere che l'attaccante portoghese debba rinunciare a giocare dal primo minuto nel big match contro il Manchester City. Chico sta smaltendo i problemi subito contro il Wydad e Tudor spera di poterlo portare almeno in panchina per utilizzarlo a gara in corso. Ma chi ci sarà sulla trequarti?