Yildiz, Juve per sempre: "Sogno tutta la carriera qui. Del Piero è felice, noi vogliamo il Mondiale"

Il rapporto con Tudor, "e se incontro Huijsen..."

Invece che rapporto ha con Tudor? Quando è arrivato sulla panchina della Juventus, stavate affrontando una fase della stagione complicatissima. Lei, tra l’altro, non andava in gol da mesi. Che cosa le ha detto per farla tornare al top?

«È vero. Quando è arrivato nello spogliatoio lo ha fatto con un’energia positiva. Ci ha aiutato tanto, soprattutto in allenamento».



Le ha detto qualcosa in particolare?

«A me ha solo detto di non ascoltare cosa si dicesse di me al di fuori della Juve, e di continuare a lavorare».



E in campo le chiede un lavoro diverso rispetto a Motta?

«Non mi piace parlare del passato, guardo al presente e posso dire che il mister in campo mi concede molta libertà. Sì, è vero: sto segnando di più, ma non ha senso focalizzarsi eccessivamente sulle statistiche. Per me è importante giocare un bel calcio, anche per offrire spettacolo ai tifosi sugli spalti».



Ora l’ultima gara dei gironi contro il City di Guardiola che avete già dimostrato di saper battere in Champions. Si aspetta una partita diversa rispetto a quella del dicembre scorso?

«Sarà un match spettacolare e difficile allo stesso tempo. Conosciamo tutti la forza del City, la sua storia… Ma li affronteremo sulla falsariga degli ultimi due impegni del Mondiale: andando forte e lavorando sodo».



Il primato nel girone vi permetterebbe di evitare il Real di Xabi Alonso. Quanto è importante questa sfida per il vostro cammino negli Usa?

«Vogliamo vincere a prescindere da cosa ciò comporti a livello di incroci. Non importa chi ci troveremo di fronte. Il Real è una delle squadre più forti al mondo. Ora tra di loro c’è anche Huijsen: mi piacerebbe incontrarlo. Se ci toccheranno i blancos, li affronteremo».