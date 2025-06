Weah e Mbangula al passo d’addio: l’ultimo indizio lo dà proprio la Juve

Mbangula, riflessioni sul Nottingham: alla finestra c'è il Bournemouth

Per Samuel Mbangula è stata una stagione da sogno: in soli pochi mesi è passato dai campi della Serie C con la Juventus Next Gen a quelli della Serie A. Una scommessa, vinta, azzardata da Thiago Motta, ma che è stata poi colta con favore anche da Igor Tudor. Ha concluso la stagione con ben 32 presenze tra campionato e coppe condite da 4 gol e 5 assist. Numeri che hanno attirato l'attenzione della Premier League. L'interesse del Nottingham Forest è forte, ma il calciatore vorrebbe prima valutare altre offerte. Alla finestra c'è il Bournemouth, ma sullo sfondo si starebbe facendo avanti anche un club tedesco. Insomma, sono ore calde per il futuro dell'attaccante. Quella che appare ormai certa, però, è la partenza: “Il dolore che hai provato non può essere paragonato alla gioia che sta per arrivare” ha scritto su Instagram poco prima del big match contro il City.