Inter-Fluminense: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

CHARLOTTE (Stati Uniti) - Questa sera (ore 21 italiane) l'Inter scenderà in campo a Charlotte pe ril suo ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense. Fulmini e saette, l’Inter se li aspetta dai propri attaccanti, e non solo dal cielo di Charlotte, che ha già condizionato la disputa della gara tra Benfica e Chelsea, facendo arrabbiare Enzo Maresca. Il meteo, e quello della zona in questo periodo dell’anno non sembra per niente il migliore per organizzare grandi eventi e figurarsi un torneo così, sarà uno dei fattori di questa sera. Ma non uno di quelli che Cristian Chivu o i suoi giocatori potranno controllare. Il tecnico romeno ritrova a pieno regime Marcus Thuram ma, a meno di sorprese, la ThuLa non dovrebbe ancora tornare, se non a gara in corso. L’Inter pare aver trovato la sua strada, in un torneo che sembra fatto apposta per rappresentare un guado fra la vecchia e la nuova era. A tal proposito, la possibilità - non semplice, l’Al Hilal dovrebbe superare il Manchester City - di incrociare Simone Inzaghi negli eventuali quarti di finale rappresenta una delle tante motivazioni per superare il turno, ma difficilmente la più impellente. Un po’ come gioco e risultati dell’Inter, dopo un avvio in salita anche il nuovo Mondiale sta acquisendo un certo significato. Resta soprattutto economico, anche se più si avvicina la fine delle ostilità e più aumenta la voglia di portare a casa un trofeo: l’Inter finora ha incassato circa 33 milioni di euro, superare gli ottavi ne aggiungerebbe 12,2.