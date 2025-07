Tudor: “Ci sono cose che rimangono tra me e la Juve. I premi? Ai ragazzi non frega nulla”

C’è chi si è voluto perdere nei tanti parchi a tema di Orlando e chi invece ha preferito restare in albergo per rilassarsi… Lei che ha fatto? È riuscito a staccare un po’ la spina? «Quando alleni non ti fermi mai, sei concentrato 24 ore al giorno: ti porti il lavoro pure a casa… È inevitabile. Quindi no, non mi sono riposato».

Immagino si sarà guardato ininterrottamente le gare del Real… Che idea si è fatto su di loro? Contro l’Al Hilal non sono mancate le difficoltà.

«Le ho viste tutte, e direi che nell’ultima abbiamo visto di cosa sono davvero capaci. Prima si stavano solo scaldando. Hanno giocato una gara seria, con grande spinta. Negli ultimi dieci anni il Real ha dominato insieme al Manchester City in Europa. Poi si sono aggiunte anche Liverpool e Psg. Sono semplicemente i più forti, quelli che partono favoriti in ogni competizione. I Blancos in Champions sono nettamente sopra tutti, lo dicono i numeri. Normale dunque che in un torneo come questo siano tra i candidati per la vittoria finale. Per noi sarà una sfida difficile ma anche bella da disputare. È stimolante misurarsi con questi avversari. Bisogna viverla in questa maniera».

In cosa sono cambiati i Blancos dall’addio di Ancelotti?

«In tutto: ora hanno un nuovo tecnico, Xabi Alonso, che ha portato inevitabilmente un modo di lavorare differente. In questi primi impegni ufficiali hanno fatto vedere belle cose. Una squadra messa bene in campo, con un’attitudine al sacrificio condivisa. Pedalano e hanno tanta qualità».