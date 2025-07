Il sale sull'Inter lo butta Thiago Silva: "Per me era un derby. E prima ne ho parlato con Allegri"

CHARLOTTE (STATI UNITI D'AMERICA) - Sarà Fluminense-Al Hilal il quarto di finale del Mondiale per Club. Le due formazioni che sulla carta partivano indietro battono rispettivamente Inter (2-0) e Manchester City (4-3 dts) regalandosi la sfida che vale l'accesso alla semifinale. Cano ed Hercules eliminano dunque i nerazzurri di Cristian Chivu che chiudono così una stagione piuttosto deludente, da zero titoli. In dubbio alla vigilia, Thiago Silva è sceso regolarmente in campo giocando una partita super: "Sono contento della partita che abbiamo fatto, non è facile giocare così contro l'Inter - commenta il capitano della formazione brasiliana -. Sapevamo che era difficile, difensivamente abbiamo fatto una buona partita, pur non riuscendo a giocare come siamo abituati con la palla perché loro pressavano e faceva molto caldo. Ma sono contento".