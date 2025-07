Xabi Alonso: "Juve con idee chiare e giocatori forti. Sarà difficile"

"Ci siamo preparati bene, siamo pronti". Il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso guarda con determinazione alla partita contro la Juventus , valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club . I blancos arrivano al match con il favore dei pronostici, dopo un percorso quantomeno agevole. A differenza dei bianconeri, chiamati a riscattare la sonora sconfitta subita contro il Manchester City . Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico spagnolo ha fatto il punto sulla gara e sulla condizione dei suoi giocatori, su tutti Kylian Mbappé .

Real Madrid-Juventus, la conferenza stampa di Xabi Alonso

Come procede l'adattamento al Real Madrid di Xabi Alonso? "Sono solo alla terza settimana. È un nuovo inizio, c’è molto da costruire. Ma vedo relazioni che crescono ogni giorno. Sono contento". Una particolarità introdotta dall'allenatore è l'utilizzo dei droni in allenamento: "Cerchiamo di registrare tutte le sessioni per poi rivederle al meglio da tutte le angolazioni. Penso che molti club lo facciano. Finora il Mondiale è stata una grande sfida, sapevamo che la competizione sarebbe stata intensa ma siamo pronti. Ora è arrivato il momento di dimostrarlo sul campo".

Intanto Mbappé sembra migliorare: "Sta meglio, parliamo ogni giorno. Vedremo, ma ha molte possibilità di giocare". E infine, sulla coppia con Vinicius: "Vogliamo esprimere un’idea collettiva forte, ma saranno i grandi talenti a fare la differenza. Mbappé ha già leadership, ma tutti devono contribuire". Sui giovani presenti in rosa: "La priorità è vincere, ma anche con l’aiuto della cantera. Gonzalo Garcia sta facendo bene, il Castilla offre sempre alternative. I giovani meritano opportunità". Su Alexander Arnold: "Sono contento di come stiano andando le cose. Alexander può giocare con la difesa a tre o a quattro. Nella prima partita non eravamo ancora entrati nel mood della competizione, ma lui si sta ambientando e potrà fare sempre meglio".

