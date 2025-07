Dall'Inter a Inzaghi è Hercules l'eroe Mondiale! Al Hilal ko, Fluminense in semifinale

Il Fluminense è in semifinale al Mondiale per Club. Gli uomini di Renato Portaluppi , già reduci dal successo sull'Inter, superano per 2-1 l'Al-Hilal di Simone Inzaghi , che agli ottavi aveva eliminato il Manchester City, e raggiungono il penultimo atto del torneo previsto per l'8 e 9 luglio (finale in programma il 13 al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey). Decidono il match Martinelli (40') e Hercules (70'): a segno per i sauditi, Marcos Leonardo (51'). I brasiliani affronteranno la vincente tra il Palmeiras e Chelsea di Enzo Maresca , attesi alle ore 3 a.m. italiane sul campo del Lincoln Financial Field di Filadelfia, Pennsylvania.

Il racconto della partita

Gara in equilibrio per i primi 20 minuti di gioco. A guadagnare la prima occasione è il Fluminense con la vericalizzazione per Nonato, il cui sinistro termina però alto sopra la traversa. L'Al-Hilal risponde allora con un traversone dalla sinistra su cui non riesce però ad arrivare Milinkovic-Savic. I sauditi ci riprovano allora con la bella giocata individuale di Al Dawsari, che al momento del tiro non trova la porta causa deviazione in angolo. Si torna dall'alta parte del campo, con il cross di Freyetes deviato in corner dalla scivolata dell'ex Lazio. A sbloccare le marcature ci pensa Martinelli con una conclusione vincente all'incrocio dei pali al 40' minuto. Poim Koulibaly svetta in area su calcio di punzione, ma Fabio risponde presente. Non passa molto che la formazione di Inzaghi conquista un calcio di rigore per l'intervento in area di Xavier su Marcos Leonardo. Ma dopo aver riavvolto il nastro dell'episodio al Var, il direttore di gara giudica regolare il contatto. Nella ripresa, il brasiliano numero 11 mette a segno il suo quarto gol del torneo sugli sviluppi di un corner. L'Al-Hilal continua ad amministrare il gioco lanciandosi a caccia del raddoppio. Ma al 69', il neo entrato Hercules torna a segnare come già nel match contro l'Inter e firma il gol del definitivo 2-1. Gli uomini di Inzaghi assediano l'area avversaria nei minuti di recupero, ma al triplice fischio esultano i brasiliani.