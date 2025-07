Psg-Bayern Monaco: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si affrontano al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, per contendersi l'accesso alla semifinale del Mondiale per Club. I campioni d'Europa in carica, che hanno chiuso in testa al girone B, si presentano all'appuntamento dopo il successo per 4-0 contro l'Inter Miami di Leo Messi. Gli uomini di Vincent Kompany, arrivati alle spalle del Benfica nel girone C, sono invece reduci dal 4-2 sul Flamengo. Il vincitore affronterà una tra Real Madrid e Borussia Dortmund, a loro volte attese alle ore 22 italiane sul campo del MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Sono invece Fluminense e Chelsea le prime due semifinaliste del Mondiale, con la formazione di Renato Portaluppi che ha superato l'Al-Hilal di Simone Inzaghi e i Blues di Enzo Maresca usciti vincitori dall'incontro con il Palmeiras.