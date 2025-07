Portaluppi, Al Hilal ko e sogni Mondiali: "Come con l'Inter, ora la semifinale"

Nonostante il gol del pareggio incassato a inizio secondo tempo, il Fluminense ha saputo reagire con grande carattere. Il tecnico brasiliano ha lodato l’atteggiamento dei suoi giocatori, evidenziando lo spirito di gruppo che ha permesso alla squadra di superare il momento di difficoltà: “Abbiamo subito il pareggio all'inizio del secondo tempo. Ma penso che l'atteggiamento, la determinazione, la volontà e la dedizione dei giocatori siano valsi la pena per vincere questa fase. Un altro passo avanti e oggi, con il lavoro di tutti, siamo in semifinale”.

Portaluppi ha voluto chiudere il suo intervento con un messaggio forte rivolto non solo alla squadra, ma anche all’ambiente: “Credo che il messaggio sia l'impegno di tutti. Indipendentemente dal fatto che il giocatore inizi la partita o meno, l'importante è che si concentri sul suo lavoro, che dia tutto ciò che può, e dico sempre loro: quello che possiamo fare oggi, non possiamo rimandarlo a domani. Questa è un'opportunità unica che abbiamo di giocare un Mondiale. Non sappiamo quando ne avremo un'altra, quindi il mio gruppo merita di essere congratulato”. Una sorta di dichiarazione d’intenti in vista della semifinale contro il Chelsea. Il Fluminense sogna in grande e, guidato dalla passione del suo allenatore, punta a scrivere una pagina storica nel calcio mondiale.