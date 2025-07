"Non vedi come sta Musiala?", Neuer duro su Donnarumma. E risponde Courtois

Nel big match dei quarti di finale del Mondiale per Club a trionfare è stato il Psg sul Bayern Monaco , grazie alle reti di Desiré Doué e di Ousmane Dembelé . Eppure highlight del match è stato, senza ombra di dubbio, i l grave infortunio rimediato da Jamal Musiala , dopo uno scontro di gioco con Gianluigi Donnarumma . E proprio al difensore azzurro, a seguito della sfida, è arrivato un duro messaggio da parte dell'altro estremo difensore, Manuel Neuer , col tedesco che non le ha mandate a dire.

Musiala: furia Neuer, Courtois difende Donnarumma

"Era una situazione in cui non era necessario entrare in quel modo. Questo significa correre rischi. Era disposto ad accettare il rischio di infortunare l'avversario. Sono andato da lui e gli ho detto: 'Non vuoi andare a vedere il nostro giocatore come sta?'. È una questione di rispetto, di andare lì e augurargli tutto il meglio. E lui l'ha fatto. Il fair play è sempre una parte fondamentale. Avrei reagito diversamente". Parole dure di Neuer in mixed zone, ma a prendere le parti di Donnarumma ci ha pensato un altro portiere di livello mondiale.

Si tratta di Thibaut Courtois, che difende i pali del Real Madrid. Dopo il successo dei blancos sul Borussia Dortmund, al belga è stato chiesto di commentare quanto avvenuto nella sfida tra Psg e Bayern: "Dare la colpa a Donnarumma mi sembra esagerato. Noi portieri puntiamo sulla palla, anche gli attaccanti non esitano a puntare dritto su di noi. È sfortuna, deve soffrirne molto". Intanto, secondo quanto rivelato da Sky Sport De, Musiala ha subito una frattura del perone e dovrà rimanere fuori per almeno quattro mesi. Arrivo in Germania nelle prossime ore, dove verrà immediatamente operato. Un infortunio che, secondo l'emittente, avrebbe potuto avere conseguenze molto peggiori se, ad esempio, si fosse danneggiata la caviglia.