Calciomercato Juve: l'accordo di Hancko, Laporte a una condizione e il nome Mondiale a sorpresa

Difesa Juve, gli altri nomi

La palla passa al calciatore: trasferirsi in Arabia a fronte di un ricco ingaggio, oppure temporeggiare e provare a capire se, questa volta, un incastro con la Juve si riesce a trovare. Gli incroci con il club di Cristiano Ronaldo non finiscono qui. Il club bianconero ha alzato le antenne e aspetta un segnale da Aymeric Laporte: se manifestasse l’interesse a tornare in Europa e rinunciare ad una fetta importante dei quasi 25 milioni annui che percepisce, Madama sarebbe pronta a prenderne nota

Dagli appunti degli scout è poi spuntato il nome di Federico Pereira, centrale classe 2000. Ha vinto il torneo di clausura del campionato messicano, con il Toluca, per poi trasferirsi in prestito per giocare il Mondiale per Club con il Pachuca. Negli Stati Uniti si è fatto notare, la Juve lo segue: può essere un colpo a basso prezzo, di quelli destinati a sorprendere. Cresce la percentuale di pendenza delle strade che portano a Balerdi e Leoni. Per il primo, il Marsiglia non cede di un millimetro; per il secondo, il derby di mercato tra Milan e Inter sembra aver estromesso ogni velleità bianconera.