David a priori, così vale doppio: le opzioni di Tudor per l'attacco Juve

TORINO - Non essere specializzati, ma essere speciali. Igor Tudor è stato molto chiaro con i suoi giocatori, e lo sarà sicuramente anche con Jonathan David, che ritroverà soltanto il 24, giorno del raduno. Ecco: non è che ci sia tanto da spiegare al canadese, che tra ruoli e posizioni, tra missioni e consegne, è certamente stato abituato a svariare. In campo come nelle mansioni. Non è uno statico, l’ultimo arrivato. Né potrà esserlo in bianconero, dove la rigidità dei ruoli ormai si è fatta un ricordo lontano. Del resto, anche per questo è tornato presto a essere un’occasione da non perdere: al centro dei ragionamenti c’è sempre stato il suo modo di giocare, molto più dell’incastro da trovare all’interno dell’undici bianconero.