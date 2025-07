"Vlahovic in cima alla lista del Manchester United": il calciomercato Juve si accende con la Premier

Dusan Vlahovic in Premier? Direttamente dall'Inghilterra arriva l'indiscrezione che scuote il calciomercato della Juventus. A monitorare attentamente la situazione del serbo sarebbe infatti il Manchester United, che già aveva vagliato il possibile arrivo dell'attaccante a gennaio quando la Juventus puntava Zirkzee per rinforzare l'attacco offrendo il 9 a Ruben Amorim . L'opzione Vlahovic starebbe prendendo quota in casa Red Devils nelle ultime ore anche per la situazione contrattuale del giocatore e ovviamente anche per la possibile rescissione anticipata del serbo con i bianconeri.

Manchester United, perché c'è l'obiettivo Vlahovic

Ma perché il Manchester United punta Vlahovic? L'attacco è il grande enigma dello Utd, Hojlund e Zirkzee hanno fallito e Gyokeres non è arrivato: per questo, secondo quanto afferma il Sun attraverso fonti interne, gli inglesi starebbero osservando con molta attenzione la situazione legata a Dusan, sfruttando il braccio di ferro tra il serbo e la Juventus. Provando a strappare il centravanti a parametro zero dopo la possibile risoluzione con il club bianconero ma anche a prenderlo comunque, per avere un elemento esperto in avanti in grado di fare la chiocchia proprio ai due flop giovani. La situazione del Man Utd è talmente disperata che sono stati offerti tre attaccanti fuori contratto, tra cui Vardy, proprio perché tutto il mercato inglese conosce la situazione del club di Ratcliffe.

Anche l'Arsenal può tornare su Vlahovic

Sempre secondo il quotidiano inglese, la prossima settimana la Juventus avrebbe in programma diversi incontri con club di Premier League per discutere del futuro dell'attuale numero nove bianconero. Oltre al Manchester United anche l'Arsenal continua ad essere interessato al serbo, già seguito prima del trasferimento a Torino: con Gyokeres ancora da chiudere, la possibilità che Dusan vada a finire in Premier è tutt'altro che tramontata. "43 gol in 104 partite con la Juve, Vlahovic potrebbe essere la risposta immediata alle domande dell'attacco United, dando subito certezze", scrive il tabloid.