Hakimi e gli ingiocabili: "Questo Psg è umile". L'ex Inter scatena i tifosi

Lo diceva Mkhitaryan, non lo dice Hakimi. Il Psg, già entrato nella storia con la vittoria della Champions League ai danni dell'Inter per 5-0, continua ad essere ingiocabile e a regalare gioie ai propri tifosi e rifila un poker clamoroso al Real Madrid di Xabi Alonso che vale l'accesso alla finale del Mondiale per Club. Come il 31 maggio, anche ieri una partita senza storia con i Blancos dell'ex Mbappé costretti a tornare a casa con la coda tra le gambe. Uno dei punti fermi della squadra di Luis Enrique è sicuramente Hakimi: ieri protagonista con un assist per Fabian Ruiz, in finale di Champions protagonista con il gol che ha aperto le danze della manita francese. Al termine del match contro il Real, il terzino destro è intervenuto ai microfoni per commentare l'ultima super vittoria e più in generale l'iconica stagione del Psg.