"Tu non muori mai", il siparietto tra Alex Sandro e Rugani è virale

L’avventura al Mondiale per Club della Juve si è conclusa agli ottavi di finale, con la sconfitta contro il Real Madrid. Ma l’esperienza in America, oltre ad essere stata una nuova esperienza dal punto di vista sportivo e remunerativa da un punto di vista economico , è stata foriera anche di tanti momenti divertenti tra i componenti della squadra bianconeri. Momenti prontamente ripresi dalle telecamere del club e postati in un video su YouTube.

Juve, siparietto Koopmeiners-McKennie. E Kalulu...

Tra un Cambiaso che si presta al football, un Yildiz seduto in modo particolare in aereo (con le gambe distese verso l'altro e appoggiate al sediolino davanti) e un Kolo Muani che canta in pullman, ci sono anche Koopmeiners e McKennie che giocano a golf. L’ex Atalanta seduto sul golf car e lo statunitense in piedi intento a colpire la pallina che si prendono in giro. Una volta che McKennie dà il colpo, il risultato non è evidentemente dei migliori e Koopmeiners scoppia in una fragorosa risata. A maggior ragione perché il compagno aveva indosso degli occhiali che registravano video ed aveva ripreso il suo tiro sbilenco: “Dammeli, fammi vedere se stavano ancora registrando”, dice ridendo l’olandese.

E poi i saluti scherzosi di Pinsoglio con Kostic e di Bremer con Kalulu, passando al dietro le quinte dello scatto che i due fantasisti turchi di Juve e Real, Yildiz e Guler, hanno immortalato indossando l’uno la maglietta dell’altro. Non mancano ovviamente le partite ai videogiochi, con Kalulu e Mbangula che sfidano Adzic e Cambiaso e con questi ultimi due che protestano, divertiti, per un calcio di rigore a favore degli ‘avversari’. Kalulu, come tutti quelli che hanno giocato almeno una volta a videogame di calcio, sposta la sua sedia all’indietro per non far vedere a chi dovrà parare (cioè Cambiaso) da che lato tirerà il suo penalty.