Francia, Nkunku infortunato: convocato Kolo Muani al suo posto

DOHA (Qatar) - L'attaccante dell'Eintracht Francoforte Randal Kolo Muani è stato convocato per sostituire l'infortunato Christopher Nkunku, come annunciato attraverso i propri canali ufficiali dalla Federcalcio francese (FFF). "Attualmente in Giappone con il suo club, Kolo Muani si unirà alla Francia giovedì mattina a Doha", ha comunicato la FFF. A 23 anni, l'ex giocatore del Nantes ha avuto le sue prime due selezioni a settembre. Completa il formidabile attacco dei Blues, guidato dai titolari Karim Benzema, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé. Preceduto nella gerarchia offensiva anche da Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Olivier Giroud e Marcus Thuram, Kolo Muani appare abbastanza lontano dalla possibilità di giocare. Nkunku, attuale capocannoniere del campionato tedesco con il suo Lipsia, ieri era uscito dolorante dal campo di allenamento a Clairefontaine a causa di una distorsione al ginocchio sinistro (LEGGI TUTTO): un altro indisponibile illustre per il ct Deschamps dopo Paul Pogba e Ngolo Kanté.