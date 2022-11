Diretta Messico-Polonia ore 17: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DOHA (Qatar) - Si prepara a partire il Mondiale di due grandi attese come Messico e Polonia. A Doha, nel match valido per la prima giornata del Gruppo C, la Tricolor di Martino farà il suo esordio nella Coppa del Mondo 2022 contro la Nazionale degli juventini Szczesny e Milik e del fuoriclasse Robert Lewandowski. Occhi puntati sull'attaccante del Barcellona alla ricerca del suo primo gol in un Mondiale: nel 2014 la Polonia non era riuscita a qualificarsi in Brasile, mentre nel 2018 ci sono state due sconfitte su tre, con l'unica vittoria nell'ultima partita contro il Giappone, con un gol di un difensore però, Bednarek. Ci proverà subito contro il Messico che supera regolarmente la prima fase di un Mondiale da Usa '94 e che si presenta in Qatar con un restyling, escluso Cicharito Hernandez, nella speranza di fare un ottimo risultato.