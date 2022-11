Mondiali, non solo Argentina-Arabia Saudita: tutte le sconfitte clamorose

1950: Usa-Inghilterra, il miracolo di Belo Horizonte

Mondiali di Brasile del 1950, seconda giornata della fase a gironi, dopo che l'Inghilterra aveva battuto il Cile 2-0 e gli Usa erano stati sconfitti dalla Spagna. I favori del pronostico erano tutti per gli inglesi, inventori del calcio e tra i favoriti per la vittoria finale, anche perché gli statunitensi presentavano una squadra di semiprofessionisti (tra cui dei lavapiatti, postini e il professore di liceo Walter Bahr). A Belo Horizonte - città che ritroveremo tra poco - finì 1-0 per gli americani grazie al gol del centravanti di origine haitiana Joe Gaetjens. L'episodio ispirò un libro: "The Game of Their Lives" dal quale fu tratto anche un film.