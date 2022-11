Mondiali 2022, i calciatori dell'Iran tornano a cantare l’inno nazionale

Tra lacrime ed emozione sugli spalti, i calciatori dell'Iran hanno questa volta intonato l'inno nazionale prima della sfida contro il Galles, nella seconda gara del Paese asiatico al Mondiale in Qatar. Un atteggiamento diverso rispetto a quello assunto dagli stessi atleti nella sfida inaugurale del torneo contro l'Inghilterra, quando tutti i calciatori con il loro silenzio si schierarono contro il regime degli ayatollah, in simbiosi con i connazionali che protestano per reagire all'oppressione e alle violenze dei leader integralisti del proprio Paese. Oltre agli applausi, quando è cominciato l'inno dell'Iran allo stadio si sono sentiti anche alcuni "buu" e fischi di disapprovazione. Le telecamere del circuito internazionale della Fifa hanno mostrato anche alcuni tifosi iraniani in lacrime. Tra i giocatori invece, al passaggio tv, la stella Azmoun è rimasta a bocca chiusa.