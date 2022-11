Spagna-Germania, Luis Enrique: "Gavi può segnare un'epoca. Il 7-0? Preferisco i problemi..."

AL KHOR (Qatar) - " La Germania gioca sempre in attacco , cercando di pressare l'avversario a tutto campo e cercando di avere la palla... È la squadra che più ci assomiglia e per questo è la sfida giusta per noi . Sarà una partita aperta e vedremo quale delle due squadre riuscirà a portare a casa l'obiettivo". Alla vigilia del big match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo di Qatar2022, il ct della Spagna Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa : "Cosa rappresenta la Germania nel mondo del calcio? Sono quattro volte campione del mondo . Ho già giocato contro di loro nel '94 e il livello fisico era estremo, una vera potenza... Se c'è qualcuno che sa competere è la Germania, se c'è qualcuno capace di cambiare repentinamente le cose è la Germania. La loro storia è lì e hanno i migliori giocatori del mondo. Ma siamo convinti di poter vincere ed è per questo che ci andiamo".

Luis Enrique su Gavi e Rodri

Luis Enrique spende poi parole al miele per il giovane talento Gavi, Golden Boy 2022 ed autore - su assist di Morata - della quinta delle sette reti rifilate al Costa Rica: "La cosa più sorprendente per tutti è che a soli 18 anni e 100 giorni abbia quella sicurezza in se stesso. Devi essere intelligente per saperti posizionare, lui domina gli aspetti tecnici del calcio. E guardate la sua capacità fisica nonostante abbia 18 anni, la sua corsa... Bisogna andare con calma perché ha 18 anni, ma può segnare un'epoca. Rodri difensore centrale? Tutto quello che fa la Germania può cambiare la mia idea. Hanno molta mobilità e se la controlliamo può essere utile, ma se non la controlliamo possiamo soffrire. Abbiamo diverse possibilità, così come Hansi Flick. Ci sono dubbi da sciogliere che solo noi potremo chiarire a partita iniziata. Sarà meglio o peggio trovare una Germania ferita? Non si sa mai cosa sia meglio. Prima di giocare scopriremo cosa è successo in Giappone-Costa Rica, ma non importa. L'importante per me è controllare ciò che posso controllare. Se la Germania è più pericolosa perdendo o vincendo... Non si sa mai".

