Spagna, Morata: "Ecco in cosa mi ha aiutato Luis Enrique"

Alvaro Morata si prepara per la sfida clou della seconda giornata del Gruppo E contro la Germania, dopo essere andato in gol all’esordio nel Mondiale nella vittoria della Spagna per 7-0 contro la Costa Rica. Intervenuto ai microfoni di Marca, l'ex attaccante della Juventus ha parlato del suo stato di forma e delle sue sensazioni in seguito al debutto in Qatar: “Siamo molto contenti, ma il nostro torneo inizia adesso”. Sul fatto di non essere partito da titolare contro la Costa Rica, Morata ha detto: "Per me è uguale. Sono in un Mondiale, qui si tratta dare ognuno il proprio apporto in ogni momento".