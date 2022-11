Marchisio chiama Gavi e Pedri: “Giovani e veterani, li vorrei in Serie A”

Marchisio su Gavi e Pedri

Marchisio crede nell'Uruguay: "Ha due attaccanti in là con l'età ma di grande esperienza, idem in difesa con Godin e Caceres. Mi piace il loro centrocampo, con Valverde e Bentancur. Credo sia una squadra molto quadrata". Poi, soffermandosi sui centrocampisti, ha dichiarato: "Sicuramente Gavi e Pedri sono due giocatori interessantissimi, sono giovani e hanno tanto talento, tanto da sembrare dei veterani. Sono i due giocatori che mi piacciono di più, così come la Spagna in generale per come gioca. Sarebbe bello vederli in Italia. Sono talmente giovani che forse un giorno succederà".