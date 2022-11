Sud Corea-Ghana 2-3: Kudus scatenato, le Black Stars sognano gli ottavi

Nel secondo turno del Gruppo H il Ghana rialza la testa e dopo aver perso 2-3 contro il Portogallo di Ronaldo si impone sulla Corea del Sud con il punteggio di 3-2. Dopo un primo tempo all'insegna della concretezza chiuso sul risultato di 2-0 per i ghanesi con i gol di Salisu e Kudus , la squadra di Bento rialza la testa e con la doppietta di Cho Gue-Sung riporta il risultato in parità. Serve un altro gol del talentuoso classe 2000 dell' Ajax per riportare la selezione di Addo in vantaggio e conquistare i primi tre punti nel girone. Nell’ultima giornata della fase a gironi il Ghana se la vedrà con l' Uruguay , che nel secondo match affronterà il Portogallo.

Sud Corea-Ghana 2-3, la partita

I primi 10’ del match iniziano con il Ghana di Addo che sembra voler lasciare il pallino del gioco agli avversari. Al 24’ la Corea del Sud va sotto nel punteggio: dopo un calcio di punizione di Ayew la difesa coreana non riesce a spazzare la palla con Kim Min-Jae e Salisu ne approfitta girando la sfera in rete. Il Ghana continua a lasciar giocare gli avversari ma si dimostra nuovamente concreto al 35’, quando Kudus colpisce di testa in area e segna il gol del 2-0 per i suoi.Il secondo tempo si apre sulla falsa riga del primo: la squadra di Bento palleggia da una parte all’altra senza trovare spazi fino a quando sale in cattedra Cho Gue-Sung. Il coreano realizza una doppietta fondamentale in soli 3 minuti: al 58’ stacca di testa su assist di Kang-In e al 61’ sempre di testa insacca il pallone alle spalle di Ati Zigi. Euforia che dura poco in quanto il Ghana torna avanti nel punteggio al 68’ ancora una volta con Kudus, che con un sinistro preciso beffa il portiere avversario. Nella fase conclusiva del match la Corea del Sud non si arrende e prova in tutti i modi a raggiungere nuovamente il pareggio, senza però riuscirci. La partita si chiude dunque sul punteggio di 3-2 per il Ghana dopo 10' di recupero.