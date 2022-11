Vlahovic tiene in ansia Serbia e Juve. Stojkovic: "Siamo preoccupati"

AL WAKRAH (Qatar) - "Dusan non è al meglio, non sta benissimo. Mi serviva gente fresca. Non è ancora pronto per giocare a questi livelli, è un motivo di preoccupazione per noi". Così, dopo il rocambolesco pareggio con il Camerun, il ct della Serbia Dragan Stojkovic aveva commentato l'esclusione di Vlahovic dalla sfida. Il bomber ex Fiorentina, durante questa Coppa del Mondo, è sceso in campo - senza incidere - soltanto negli ultimi 24' del match inaugurale perso 2-0 contro il Brasile.