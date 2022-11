Brasile-Svizzera 1-0: la perla di Casemiro regala gli ottavi a Tite

Dopo il convincente esordio in Qatar terminato con la vittoria per 2-0 contro la Serbia di Vlahovic il Brasile vince anche contro la Svizzera per 1-0 e si qualifica matematicamente agli ottavi di finale del Mondiale con un turno di anticipo. Dopo un primo tempo privo di emozioni Tite sostituisce l’ex Milan Paquetá con Rodrygo e la partita cambia. A metà del secondo tempo la Seleçao segna con Vinicius ma l'arbitro annulla per fuorigioco attivo di Richarlison . Per sbloccare il match serve un grande gesto tecnico di Casemiro: nella fase finale della partita il centrocampista del Real Madrid colpisce d'esterno destro al volo e Sommer non può fare altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete. Nell’ultimo turno della fase a gironi la nazionale verdeoro, diventata la seconda in assoluto a non subire un singolo tiro in porta nelle prime due partite di un’edizione dei Mondiali dal 1966 (dopo la Francia nel 1998), affronteranno il Camerun , che nel secondo match del Gruppo G ha pareggiato 3-3 contro la Serbia.

Brasile-Svizzera 1-0, la partita

La fase iniziale della partita non è caratterizzata da squilli particolari: le due squadre si affrontano a viso aperto ma nei primi 15’ non ci sono vere e proprie occasioni da gol. Il primo pericolo per la Svizzera arriva al 19’ con Richarlison che per poco non riesce ad arrivare sul cross rasoterra di Paquetá. L’occasione più nitida del primo tempo arriva al 27’: Raphinha mette al centro dalla fascia, il pallone attraversa tutta l’area e trova la conclusione al volo di Vinicius su cui Sommer è reattivo e mette in calcio d’angolo. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0, con i verdeoro che gestiscono la sfera faticando a trovare spazi. La seconda frazione di gioco inizia con la Seleçao che prova ad attaccare con maggiore convinzione: Tite prova a cambiare le cose inserendo Rodrygo per Paquetá. Il ritmo si alza e il match sembra sbloccarsi al 64’: Vinicius a tu per tu contro Sommer non sbaglia depositando il pallone all’angolino ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Serve un capolavoro di Casemiro per portare in vantaggio il Brasile: all'83' il centrocampista del Real Madrid colpisce d'esterno al volo e Sommer non può farci nulla. Nelle ultime fasi del match il Brasile sfiora più volte il gol del 2-0 senza riuscirci. Dopo 6' di recupero la gara si chiude con il risultato finale di 1-0 per la squadra di Tite.