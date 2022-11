Mondiali 2022, il sosia di Neymar beffa tutti ed entra in campo

DOHA (Qatar) - " C'è Neymar in giro per le strade di Doha ", e di colpo accorre un'incredibile ressa, nella speranza di ottenere un autografo, un selfie o anche soltanto una foto di sfuggita da lontano per immortalare il ricordo. Tutto (quasi) normale, se non fosse che... non si tratti del fuoriclasse del Paris Saint-Germain, bensì di un sosia! Vi avevamo già raccontato di come la presenza del ragazzo sugli spalti del 947 durante Brasile-Svizzera avesse mandato in tilt il settore occupato dai tifosi verdeoro, ma il secondo capitolo di questa avvincente saga si arricchisce di particolari tanto clamorosi quanto esilaranti.

La somiglianza tra i due è, effettivamente, impressionante, quantomeno da un punto di vista di lineamenti del viso, look e postura, ma ad uno sguardo attento non sarebbe impossibile notare alcune differenze circa la stazza e la corporatura. Non è stata però in grado di cogliere queste peculiarità fisiche la sicurezza qatariota, che poco prima del calcio d'inizio di Brasile-Svizzera, probabilmente convinta dall'incredibile numero di autografi e selfie concessi dal ragazzo, gli ha permesso di scendere in campo per incoraggiare "i compagni di squadra". Il tutto mentre Neymar, quello vero, si trovava in albergo, sperando di guarire al più presto dall'infortunio. Il sosia del fuoriclasse scuola Santos ed ex Barcellona, intanto, sta vivendo un'esperienza inimmaginabile, documentando quotidianamente su TikTok la sua permanenza in Medio Oriente... nei panni di una star mondiale. Chissà che queste 'performance' non possano aprirgli le porte del cinema...